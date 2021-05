Sine AM divulga 181 vagas de emprego para esta segunda-feira (31)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 181 vagas de emprego para esta segunda-feira (31). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador, no endereço eletrônico (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência.

OBS: Com experiência em hidráulica, pintura, elétrica e construção civil, curso de NR35 atualizado, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR DE ELETROELETRÔNICO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em compras de produtos de eletroeletrônicos, saber lidar com gestão de vendas e gestão dos processos de varejo online como checkout, entrega prática, lógica, resiliência, bom relacionamento, comunicativo, comprometido, Word e Excel avançado, treinamento em técnica de negociação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR BAZAR

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em compras de produtos de eletroeletrônicos, saber lidar com gestão de vendas e gestão dos processos de varejo online como checkout, entrega prática, lógica, resiliência, bom relacionamento, comunicativo, comprometido, Word e Excel avançado, treinamento em técnica de negociação, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, iniciativa, disposição, empatia, condução própria, responsável, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE ETE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, informática básica, conhecimento do processo de tratamento de efluentes, disponibilidade de horário. Currículo atualizado e documentação completa.

32 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, é obrigatório possuir cursos de linha viva e rede de distribuição, cursos de NR10, SEP e NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de supervisão, obrigatório possuir cursos de linha viva e rede de distribuição, cursos de NR10, SEP e NR35, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Treinamento de ST, NR 18, NR 33, NR 35, NR10, pacote office completo, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico em mecânica, eletrotécnica ou mecatrônica, experiência com manutenção de gerador, compressor ou plataforma, curso de NR10, CNH categoria A ou B, disponibilidade para viagem, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência

OBS: Habilitado com experiência, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: TRABALHADOR RURAL (P)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, currículo atualizado e documentação completa.

20 VAGAS: MOTORISTA LUBRIFICADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE PÁ MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO DE ENGENHARIA DE PROCESSO SR

Escolaridade: Técnico completo em Eletrônica, Mecatrônica, Automação, Telecomunicação e Áreas Correlatas;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no processo de teste de placas eletrônicas de notebook e smartphones, domínio em manutenção, configuração e programação de equipamentos de teste e inspeção SMT, domínio em ferramentas de melhoria contínua, kaizen e poka yoke, domínio em utilização de multímetro e paquímetro, informática intermediária (ênfase em Excel e Power Point), inglês intermediário, experiência em manutenção, configuração e programação de maquinário PANASONIC, processo produtivo SMT, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA SMT IV

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência comprovada na área produtiva de produtos eletroeletrônicos, envolvendo todo o processo produtivo necessário para execução do produto fabricado, conhecimento das técnicas de treinamento operacional, noções de técnicas de liderança, Backup do líder de produção, desejável noção de eletrônica básica, imprescindível experiência com máquinas PANASONIC e domínio pleno na área de produção SMT, experiência no segmento de Eletroeletrônico, cursos desejáveis: Pacote Office Completo e Noções das normas IPC, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em máquina industrial, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PREPARADOR AUTOMOTIVO PINTURA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em concessionária, ágil, proativo, disciplinado, com teste de COVID-19 negativo, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Escolaridade: Técnico completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, ensino técnico em eletrônica, Excel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico completo;

Com experiência na área.

OBS: Necessária comprovação de curso de refrigeração, experiência em sistemas de refrigeração tipo splits, splitão, fancoil, chiller, setfree, Vrf, motores de indução e comando elétrico, cursos de NR10, NR35, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTORISTA DE JULIETA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em direção de caminhões de porte tipo: canavieiro, bitrens, carretas ou basculantes, CNH categoria E, Moop e Direção Defensiva, documentação completa e currículo atualizado.

16 VAGAS: TRABALHADOR RURAL (V)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: AJUDANTE DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE SERVIÇO

Escolaridade: Ensino Superior completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência comprovada em obras civis, desejável treinamento de ST, NR 12, NR 20, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com produtos de pequenos e médio porte, leitura de componentes, conhecimento em todos os postos existentes na linha, conhecimento em elaboração de processos burocráticos, (planilhas, relatórios de absenteísmo, manuseio de documentos), apoio a liderança, performance de treinamento, experiência em soldagem manual (ferro de solda), curso de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Contabilidade;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em comércio de varejista de eletroeletrônico, utilidades domésticas em geral, artigos de decoração, conhecimento na plataforma siscomex, em legislação e rotinas com armazém geral, controle de operações, conhecimento na legislação de documentos eletrônicos, nf-e/ct-e, legislação de ICMS, IPI, PIS, COFINS, INSS, conhecimento comprovada em incentivos fiscais da Zona Franca, Excel avançado, conhecimento em sistema winthor módulo de importação, habilitado, atualizado em legislação e impostos federais, estaduais, municipais, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FUNILEIRO/LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em concessionária, ágil, proativo, disciplinado, com teste de COVID-19 negativo, Excel, pacote office, atendimento ao cliente, conhecimento nas atividades de oficina mecânica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL – PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Informática básica, grau leve, documentação completa e currículo atualizado.

*Com informações da Assessoria

