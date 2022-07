Zona Sul de Manaus terá pontos de vacinação ampliados a partir de hoje

MANAUS — Para facilitar o acesso da população às vacinas contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus incluiu mais três pontos de vacinação, que somados aos atuais, totalizam 86 locais oferecendo os imunizantes na capital, a partir desta quarta-feira, 13.

Os novos locais de vacinação estão situados na zona Sul e funcionarão na Unidade Básica de Saúde (UBS) Mauazinho, no bairro de mesmo nome, com vacinação do público adulto e infantil; na UBSF S-07, bairro Nossa Senhora Aparecida, com vacinação para adultos; e no Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Dr. Afrânio Soares, no Parque 10 de Novembro, que atenderá crianças e adultos.

Devido a mudança do cenário epidemiológico, que aponta o aumento do número de casos da doença, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vem intensificando a oferta da vacina, que além das unidades de saúde está sendo disponibilizada também em três pontos estratégicos: Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul; Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, na zona Oeste; shopping Philippe Daou, na zona Norte, para crianças e adultos.

O secretário municipal de Saúde Djalma Coelho alerta a população sobre a importância de atualizar o calendário vacinal com as doses de reforço, medida fundamental para conter a transmissibilidade do novo coronavírus.

“A proteção da população é uma prioridade para o prefeito David Almeida, que tem investido muito para garantir que a vacina esteja disponível à população. Além das nossas salas de vacinação, temos as unidades básicas de saúde com horário estendido e aos sábados a vacina também é oferecida. Na semana passada nós realizamos um trabalho de intensificação, mas é preciso que a população compreenda que precisa nos apoiar se vacinando”, observa.

Segundo ele, a busca pelos imunizantes que protegem contra as formas graves do Sars-Cov-2 vem aumentando nos últimos 15 dias, mas Djalma salienta que a movimentação nas estações de vacinação precisa ser maior porque a vacina, fruto de pesquisas científicas, representa uma importante arma para o enfrentamento de uma doença que pode levar à morte e traz graves consequências para a sociedade.

“Precisamos reconhecer que ao vacinar todos estamos contribuindo para a saúde coletiva Não podemos nos acomodar porque essa doença ainda é um desafio que precisa ser vencido por todos nós. E só iremos avançar na proteção se todos nos protegermos com os imunobiológicos”, comenta.

Os locais e horários de vacinação do público adulto podem ser conferidos pelo link bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Semsa.