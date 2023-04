Zona Leste de Manaus é a mais afetada pela chuva nas últimas 24 horas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informa, neste sábado, 22/4, que nas últimas 24 horas, choveu na capital 33,8 milímetros, tendo a zona Leste como área mais afetada até o momento.

Por meio da Central 199 foram registradas 13 ocorrências, sendo nove de alagação. Equipes técnicas da Defesa Civil estão atuando nos locais de ocorrência em pronta resposta.

Os alagamentos foram registrados nos bairros Zumbi, Distrito Industrial, Tancredo Neves, São José, Mundo Novo, Jorge Teixeira e Gilberto Mestrinho. Os casos foram registrados até às 18h30.

No trânsito, foram registradas 16 ocorrências, incluindo quatro acidentes com danos materiais e dois com vítimas lesionadas. No transporte, foram cinco ocorrências.