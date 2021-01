Zezinho Corrêa tem piora e volta a ser intubado

Na noite deste domingo (24), o cantor Zezinho Corrêa teve novamente uma piora no quadro de saúde e precisou ser sedado no hospital onde está internado desde que testou positivo para a Covid-19. Ele já havia passado por uma traqueostomia no último sábado.

Em nota enviada por familiares à imprensa, informa que o artista já não estava sedado e nem fazendo uso de medicações vasoativas, respirando sem ajuda de aparelhos, quadro neurológico limpo e fazendo diálise, mas na madrugada de domingo, Zezinho apresentou piora no quadro e os médicos optaram pela conduta de retornar com a sedação, uso das medicações vasoativas e uso da ventilação mecânica.

Familiares pedem que fãs continuem a corrente de oração e que acredita que logo o cantor ficará bem.

