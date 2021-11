ZERA DÍVIDA: Campanha de negociação da Águas de Manaus inicia nesta segunda

A partir desta segunda-feira (29), moradores de Manaus que estão com débitos nas contas de água tem a oportunidade de resolver sua situação em condições especiais. A concessionária Águas de Manaus inicia a edição de fim de ano da campanha “Zera Dívida”, que oferece uma série de facilidades para quem deseja quitar sua pendência. A campanha vai até o dia 13 de dezembro.

A Zera Dívida vai funcionar de duas maneiras: com atendimentos online, onde o cliente pode realizar toda negociação sem sair de casa e em oito pontos presenciais espalhados pela cidade. Em todos os pontos de atendimento, será necessário adotar os protocolos de proteção contra a Covid-19, como uso de máscaras, distanciamento e álcool em gel.

Entre as condições exclusivas de negociação disponíveis nesta Zera Dívida, estão descontos que podem chegar até 80% do valor final do débito (dependendo da idade da dívida), 100% no valor de juros e multas, parcelamentos flexíveis e utilização de cartão de crédito. Quem optar por pagamentos à vista, terá condições ainda melhores. Os interessados em participar da campanha devem ter em mãos documentos como RG, CPF e o número de matrícula de sua fatura.

Segundo o Gerente Comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues, a empresa vai adaptar as condições de acordo com a realidade de cada pessoa. “Estamos disponibilizando as melhores condições de negociação através da Zera Dívida. Essa edição de dezembro é uma oportunidade de resolver pendências e iniciar o ano de 2022 com tranquilidade. Quem procurar a empresa, seja nos atendimentos digitais ou presenciais, vai ter todas as chances para conseguir um acordo e resolver seus problemas”, completou.

Atendimento Virtual

Quem optar pelos atendimentos nos canais digitais para participar da Zera Dívida, pode acionar qualquer um dos seguintes canais de atendimento, que estão disponíveis 24h por dia e são gratuitos: Call Center 0800 092 0195; Whatsapp (92) 98264-0464; site www.aguasdemanaus.com.br ou no Aplicativo Águas APP (disponível gratuitamente para celulares com os sistemas operacionais IOS e Android). Ainda nos canais digitais, é possível solicitar a visita domiciliar de uma equipe da empresa para negociar. Um colaborador, devidamente identificado, vai até a casa do cliente e realiza o acordo.

Pontos Físicos

A Campanha Zera Dívida também vai funcionar com oito pontos de atendimentos físicos. Quatro deles já funcionam como atendimento da concessionária: Loja Central na Leonardo Malcher (Centro), PAC Sumaúma (Cidade Nova), PAC São José (zona Leste) e PAC Municipal, na Galeria Espírito Santo (rua 24 de maio, Centro). Nestes pontos, é necessário fazer um agendamento prévio no site www.aguasdemanaus.com.br ou no 0800 092 0195. Os horários disponíveis para agendamento nos PAC’s Sumaúma, , São José e Galeria Espírito Santo serão de segunda a sexta, das 8h30 às 13h30. A loja da Leonardo Malcher, funciona de segunda a sexta das 8h30 às 16h30, e sábados das 8h às 11h30.

Além das lojas, a empresa também vai disponibilizar locais exclusivos para as negociações da Zera Dívida, onde não é necessário agendamento. Eles vão reforçar o atendimento para moradores das zonas Norte, Oeste e Leste. Nestes locais, , o atendimento funcionará de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h:

Conselho Comunitário do São José II (Rua 11, ao lado da Casa Mamãe Margarida);

Associação Comunitária do Núcleo 15 da Cidade Nova (Rua 173, número 5, Cidade Nova);

Associação dos Moradores da Compensa II (rua dos Escoteiros, 02, Compensa II- nas proximidades da escola Eldah Bitton);

Escola de Samba Sem Compromisso (Avenida Margarita, 1033, Nova Cidade).

*Com informações da assessoria

