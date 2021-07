Zeca Torres (Torrinho) e Márcia Siqueira lançam clipe “Sem Oxigênio”

O compositor Zeca Torres, também conhecido como Torrinho, acaba de conceber seu mais novo trabalho musical: a canção “Sem Oxigênio”, em parceria com o também compositor e poeta roraimense Eliakin Rufino.

A música, conforme definição do próprio compositor, é “um canto de lamento aos que partiram, de conforto aos que perderam pessoas queridas e de solidariedade aos profissionais da saúde que lutaram até a beira do esgotamento tentando salvar vidas naquele trágico mês de janeiro, quando faltou oxigênio nas unidades de saúde do Amazonas”.

A canção, segundo Zeca, nasceu de uma forma bem natural e espontânea. Eliakin, sensibilizado com os tristes acontecimentos aqui vividos naquele período, lhe enviou a letra, propondo uma parceria. Assim que recebeu o poema, o compositor começou a elaborar a melodia e adiantar alguns caminhos para o arranjo, cuja proposta seria de simplicidade, quase minimalista, procurando enfatizar sobretudo a contundente mensagem dos versos de Eliakin. Em poucas horas a música já estava completamente concluída.

A ideia para a produção do clipe veio logo em seguida, iniciada na busca de parceiros que, também sensibilizados pela causa, topassem participar do projeto, que seria capitaneado pela Porto de Lenha Produções, empresa pertencente ao artista.

O primeiro a ser procurado foi o produtor e engenheiro de som Ita Melo, do estúdio Expresso 24, que abraçou a ideia de imediato. Em seguida, para compor o seu próprio acompanhamento no violão, Zeca convidou os músicos Claudio Abrantes (flauta), João Paulo (percussão) e, como participação especial, a cantora Márcia Siqueira, que canta em dueto com o compositor.

Na parte técnica, a geração de imagens ficou sob a responsabilidade do próprio Ita Melo e do cinegrafista e produtor audiovisual Walter Santos, encarregado também pela direção e edição final do vídeo.

O trabalho, segundo Zeca, foi um verdadeiro encontro entre amigos, tanto da música quanto da produção audiovisual, todos unidos pela solidariedade à dor das famílias enlutadas e pela sensibilidade ao drama vivido no estado e na capital amazonense naquele período tão triste.

O clipe “Sem Oxigênio” é uma co-produção entre a Porto de Lenha Produções e o estúdio Expresso 24, com produção executiva de Ana Priscilla Santos. Será lançado no próximo sábado, 17 de julho a partir das 09h, no canal Porto de Lenha Produções, no Youtube através do link https://bit.ly/semoxigenio

A música também será disponibilizada após o lançamento no Youtube como single em todos aplicativos digitais de música.

