Zeca Camargo assina com a Band

O contrato do jornalista Zeca Camargo com a Globo chegou oficialmente ao fim esta semana e na última quinta-feira (2) ele já assinou com a Band. Segundo o ‘Notícias da TV’, o profissional será a princípio diretor de programas e novos projetos, porém ainda há conversas de que ele pode apresentar a atração que vai substituir o “Aqui na Band”.

Para firmar o contrato e definir os detalhes da contratação, Zeca Camargo teria se reunido com Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, Antonio Zimmerle, diretor de programação, e André Aguera, vice-presidente da emissora paulista. Ele é uma das grandes apostas da Band, que quer reformular sua grade de programação matinal.

Além de investir no ex-apresentador do “É de Casa”, a Band também conversou esta semana com Tiago Abravanel, que foi convidado para apresentar um game show e para assumir a vaga de Luís Ernesto Lacombe, que saiu da emissora de forma conturbada. Quem já está confirmada na atração matinal que ficará no lugar do “Aqui na Band” é a jornalista Mariana Godoy.

FONTE: IG

