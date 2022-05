Zé Neto ataca Anitta em show e famosos reagem: “Late mais alto”

SÃO PAULO — Na noite da última sexta-feira (12), um vídeo de Zé Neto, da dupla com Cristiano, viralizou na internet. No registro feito durante um show, em Sorrisos, no Mato Grosso, o cantor falou sobre s Lei Rouanet e jogou supostas indiretas para a cantora Anitta.

“Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘C*’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta e o Brasil inteiro canta com a gente”, declarou.

Após a repercussão, alguns famosos saíram em defesa da artista. A humorista Gkay, amiga íntima da cantora, deixou uma mensagem em seu Twitter: “late mais alto que de onde a ANITTA tá ela não escuta more”.

O youtuber Felipe Netto também se pronunciou sobre a fala de Zé Neto: “disse o cara que precisa atacar a colega de profissão para ser notado”.