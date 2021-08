Zagueiro brasileiro pega 8 jogos de suspensão por agredir companheiro na Turquia

O zagueiro brasileiro Marcão, que atua no Galatasaray, foi suspenso nesta sexta-feira pela Federação Turca de Futebol (TFF, na sigla em turco) por oito jogos por ter agredido um companheiro de equipe. O incidente aconteceu na última segunda durante jogo em que a equipe da capital do país enfrentou o Giresunspor, pela primeira rodada do Campeonato Turco, e venceu por 2 a 0.

Aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Galatasaray já vencia por dois gols, o ex-jogador do Athletico-PR agrediu o atacante Kerem Akturkoglu, que faz parte da seleção da Turquia. O soco não acertou o colega em cheio, mas outros jogadores tiveram que aparecer para evitar uma briga pior. O VAR auxiliou na expulsão.

Imediatamente após a expulsão, Kerem Akturkoglu foi sacado do time pelo técnico Fatih Terim. Nas redes sociais, muitos torcedores condenaram a atitude do brasileiro, que teve seu nome viralizado, por exemplo, no Twitter. O próprio Marcão compartilhou um vídeo depois em que discorre sobre o ocorrido.

Além da punição esportiva, a federação decidiu multar o zagueiro brasileiro em 21 mil liras (R$ 13,3 mil na cotação atual) por causa da agressão. Marcão, além disso, foi afastado temporariamente dos treinamentos com os demais companheiros pelo próprio Galatasaray.

Aos 25 anos, Marcão foi revelado no CT do Caju, mas acabou não se firmando no Athletico-PR, tendo feito apenas 23 jogos entre 2015 e 2017. Após série de empréstimos dentro do Brasil, o clube paranaense acabou vendendo o zagueiro ao Chaves, de Portugal, em 2018.

FONTE: ESTADÃO CONTEÚDO

