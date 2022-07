Zagueiro argentino morre após levar tiro na cabeça em tentativa de assalto

ARGENTINA — O futebol argentino está em luto nesta sexta-feira após a morte do zagueiro Federico Potarski. O atleta do Berazategui levou um tiro na cabeça em uma tentativa de assalto em Buenos Aires. O jogador de 29 anos foi baleado enquanto dirigia na província de San Justo.

Além da profissão de jogador de futebol, Potarski também trabalhava como motorista de aplicativo nos horários de folga. De acordo com o canal ‘TN’, o zagueiro ainda foi levado com vida para o Hospital Paroissiens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.

O zagueiro ainda bateu o carro após ser atingido pela bala. Potarski foi contratado pelo Berazategui, que disputa a quarta divisão do Campeonato Argentino, no começo do ano. O clube adiou a próxima partida e AFA lamentou a morte do atleta através de nota oficial.

“A AFA (Associação Argentina de Futebol), através do seu presidente Claudio Tapia, manifesta o seu mais profundo pesar pela dolorosa morte do futebolista Federico Potarski, do Berazategui, e envia as suas condolências aos familiares, amigos e colegas neste momento difícil”, escreveu.

Fonte: LANCE!