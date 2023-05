Xi Jinping pede à Comissão de Segurança para se prepararem para o pior

O líder da China, Xi Jinping, pediu durante uma reunião da Comissão de Segurança Nacional do Partido Comunista , que os funcionários de segurança nacional se preparassem para “mares tempestuosos”. O presidente chinês se referia aos esforços que tem feito para intensificar o combate a quaisquer ameaças, sejam internas ou externas. “A complexidade e dificuldade das questões de segurança nacional que agora enfrentamos aumentaram significativamente”, disse Xi.

O presidente acrescentou que é necessário “aderir ao pensamento de linha de fundo e ao pensamento do pior cenário, e nos preparar para passar pelos principais testes de ventos fortes e ondas fortes e até mares perigosos e tempestuosos”.

O país asiático vem passando por uma série de desafios nos últimos tempos. Pequim , por exemplo, enfrenta questões envolvendo desde a economia, até um ambiente internacional que tem se mostrado cada vez mais hostil.

Xi Jinping afirmou que há a necessidade de acelerar a modernização do sistema de segurança nacional, visando torná-lo mais eficaz no “combate real e no uso prático”. Ele levanta que também deve ser investido no sistema de monitoramento, aprimore a educação em segurança nacional e no gerenciamento de dados efetuados pela inteligência artificial.

Por fim, Xi Jinping disse que o país deve moldar de forma proativa um “ambiente externo seguro”, para que tenha uma melhor segurança da “abertura” da China , e promova “a profunda integração do desenvolvimento e da segurança”.