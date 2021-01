Wilson quer comprar vacina direto da China e reúne com embaixador hoje

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, devem conversar por videoconferência na tarde desta sexta (22). Entre as pautas, o representante amazonense quer viabilizar a compra da vacina CoronaVac direto da China. No encontro também deve ser anunciado novas doações ao Estado.

A reunião é intermediada pelo Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), o Comitê de Crise Covid-19 do Congresso Nacional e a OAB( Ordem dos Advogados do Brasil). A embaixada foi acionada com apoio dos deputados federais Evair de Melo (PP-ES) e Marcelo Ramos (PL-AM).

No início desta semana, a embaixada chinesa já havia doado 17 mil metros cúbicos de oxigênio em estado líquido, equivalente a 1,7 mil cilindros de oxigênio. Por meio de nota publicada no último dia 18 de janeiro, os chineses manifestaram apoio ao Amazonas.

“Sensibilizada com a situação, esta embaixada está mobilizando o efetivo engajamento de instituições e empresas chinesas no Brasil, para auxiliar de forma concreta nesse momento desafiador, tais como oferecer apoio financeiro e doar itens e insumos prioritários para salvar vidas”, disse a embaixada chinesa por meio de nota, enviada do Governo do Amazonas.

