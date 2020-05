Wilson Lima é investigado pela PGR, diz ‘Folha de S. Paulo’

A jornalista Mônica Bergamo publicou, nesta quarta-feira (27), em sua coluna na ‘Folha de S. Paulo’, que o governador do Amazonas, Wilson Lima, é um dos oito governadores que estão sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeitas de irregularidades em contratos firmados no período da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Além de Lima, segundo a jornalista, estão sendo investigados Helder Barbalho (PA), João Dória (SP), Wilson Witzel (RJ), João Azevedo (PB) e mais três governantes que não tiveram seus nomes revelados.

Nesta terça-feira (26), o Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) batizada de ‘Placebo’, desencadeada para apurar indícios de desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública do coronavírus no estado carioca.

