Wilson Lima e Carlos Almeida entregam defesa em processo de impeachment

A Comissão Processante do Impeachment da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) tomou ciência oficialmente, no início da tarde desta quinta-feira (23), da entrega das defesas do governador Wilson Lima (PSC) do e vice-governador Carlos Almeida (PTB).

Com isso, o prazo de 10 dias corridos para emissão de um relatório sobre a admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade começa a valer a partir de amanhã (24). A comissão terá até o dia 3 de agosto para aprovar o relatório sobre admissibilidade e encaminhá-lo ao plenário da ALE-AM.

O parecer do relator da comissão processante, deputado Dr. Gomes (PSC), deverá ser apresentado num prazo menor, porque conforme a presidente do colegiado, Alessandra Campelo (MDB) o prazo da comissão é “curto”.

“Esse não é o prazo para o relator, esse é o prazo para comissão. Portanto, o ideal é que o relator apresente antes disso para que a comissão possa debater e aprovar ou modificar. Nosso prazo coletivo é dia 2, que pode ser prorrogado para o dia 3, porque dia é domingo. Prazo do relator obviamente deverá ser menor que isso”, explicou a presidente.

O deputado Dr. Gomes recebeu das mãos de Alessandra Campelo oficialmente as peças de defesa de ambos chefes do executivo. O vice-governador impetrou a defesa dela ainda nesta quarta-feira, pedindo o arquivamento do processo e alegando não ter cometido crime por “não exercer a chefia de governo”.

Wilson Lima protocolou a defesa dele no início da tarde desta quinta-feira (23). A peça da defesa com 500 páginas é assinada pelo advogado Marcos Vinicius Furtado Coelho, ex-presidente nacional da OAB.

Os deputados membros da comissão terão este fim de semana de prazo para analisar ambas defesas apresentadas e após a análise se reunirão já nesta segunda-feira para discutirem possíveis diligências com pedido de mais informações sobre algum ponto das defesas apresentadas.

FONTE: ACRÍTICA

Comentarios