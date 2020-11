Wilson Lima anuncia pagamento de abono do Fundeb para servidores administrativos

Pela primeira vez, os mais de 6 mil servidores administrativos da Secretaria de Estado de Educação e Desporto serão contemplados com o abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta sexta-feira (27), em Itacoatiara, durante o anúncio da convocação de concursados e entrega de equipamentos para 16 escolas do município.

O governador ressaltou que deve anunciar o valor que será pago aos servidores da educação na semana que vem, devido ao fechamento da arrecadação, que se dá somente no dia 30 de novembro. “O abono nesse ano não vai ser só para professores. Vai ser para todos os profissionais envolvidos na educação porque a educação não se faz somente com professor em sala de aula”, afirmou.

Wilson Lima ressaltou, ainda, que a decisão reconhece o esforço de todos os agentes da educação e que o abono deve ser um dos maiores da história desde 2016. “A merendeira tem um papel fundamental, quem está lá na portaria, no administrativo, todos esses são importantes nesse processo”, ressaltou o governador.

De acordo com o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, essa é a primeira vez que todos os servidores serão contemplados com o abono.

“No Amazonas, o abono é dado desde 2016, e em nenhuma das gestões passadas foram contemplados os servidores administrativos. Essa será a primeira vez que vamos incluir todos os servidores da rede estadual. Essa talvez seja a primeira vez na história de todas as redes de educação do Brasil”, afirmou o secretário.

Na semana que vem, serão divulgados valores a serem pagos aos profissionais. Além dos administrativos, serão contemplados 20 mil professores e pedagogos com o abono do Fundeb.

*Com informações da assessoria

