Wilson Lima acompanha início do 3º mutirão Vacina Amazonas na capital

O governador Wilson Lima acompanhou, no início da manhã desta quarta-feira (21/07), o início do 3º mutirão Vacina Amazonas em Manaus, desta vez para vacinar a população com 18 anos de idade ou mais e com segunda dose para quem já está no prazo de completar a imunização. Nesta edição, o mutirão será realizado em dois dias (21 e 22/07), de 9h até meia noite, e a meta é vacinar 60 mil pessoas.

A população atendeu o chamado e começou a comparecer antes do horário marcado. “Isso é importante porque as pessoas estão entendendo a importância da vacinação. O horário é estendido, vai até a meia noite. Então, por exemplo, quem tá trabalhando durante o dia, terminou ali o seu expediente, vem direto aqui para este complexo pra poder se imunizar”, disse Wilson Lima.

O horário estendido até meia noite é para os 90 postos de vacinação montados no Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os 12 pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual (9h às 16h). Em relação ao Centro Convenções Vasco Vasques, nesta terceira edição, a entrada será pela rua Jornalista Flaviano Limongi (próximo ao Sambódromo), segunda etapa do complexo.

Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). É recomendado que o usuário faça cadastro prévio em https://imuniza.manaus.am.gov. br/ para reduzir o tempo de atendimento nos pontos de vacinação.

Cerca de 800 servidores públicos do Estado atuarão voluntariamente no mutirão. São vacinadores, registradores e profissionais que fazem a triagem, além de apoio e responsáveis por indicar o caminho para veículos no drive-thru e balizadores.

Com mais essa ação, o mutirão da campanha Vacina Amazonas alcança 15 edições, em pouco mais de um mês, desde a primeira edição realizada em Manaus.

Segunda dose – Quem está no período para receber a segunda dose também pode comparecer aos postos de vacinação, destacou o governador. “A pessoa que está para tomar a segunda dose pode vir também para tomar. A vacinação é para quem tem 18 anos ou mais, ou seja, quem, eventualmente, perdeu o prazo ou quando foi convocado na sua idade não pode comparecer por um motivo ou outro.

Outros mutirões – Nas 14 edições anteriores – duas delas realizadas em Manaus –, mais de 232 mil doses foram aplicadas. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, imunizando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão, realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas. O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Outros cinco mutirões foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 pessoas vacinadas.

Os últimos três mutirões foram realizados no dia 17 de julho, também simultaneamente, em Manaquiri e Careiro Castanho, quando foram aplicadas vacinas de primeira dose. E no Careiro da Várzea, a ação foi para aplicação da segunda dose e dose única. Nesses municípios foram aplicadas 1.042 doses.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, apontam que 2.465.706 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (20/07), sendo 1.837.245 de primeira dose, 599.723 de segunda dose e 28.738 com dose única.

Comentarios