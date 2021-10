Will Smith e Jada Pinkett Smith tem relacionamento aberto

Will Smith, 53, e Jada Pinkett Smith, 50, casados desde 1997 , tem um relacionamento aberto . O ator confirmou os boatos que rondam o casal há alguns anos em entrevista para a revista GQ americana. Will diz que sentiu necessidade de falar sobre o assunto ao perceber que as pessoas já sabiam sobre o envolvimento de Jada com o rapper August Alsina, 29, e isso fez parecer que ela era a única do casal envolvida com alguém fora do casamento – mas Smith também estava saindo com outras pessoas.

“O público tem uma narrativa impenetrável. Uma vez que o público decide algo, é difícil ou impossível desalojar as imagens, ideias e percepções”, fala Will. Em julho de 2020, Will e Jada disseram estar separados quando um encontro entre a atriz e o rapper foi revelado.

Não monogamia

Will conta que a esposa cresceu em uma família repleta de casamentos não convencionais e que ela nunca acreditou nisso – diferente da criação que ele recebeu quando criança. “Houve discussões intermináveis e significativas sobre o que é perfeito em uma relação”, disse. “Na maior parte da nossa relação, a monogamia foi o que escolhemos, mesmo não pensando na monogamia como a forma de relacionamento mais perfeita.”

O ator conta que ambos acreditam que o casamento não deve ser uma prisão e, à medida que deram confiança e liberdade um para o outro, as coisas evoluíram. “Não sugiro esse caminho para ninguém, mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são as mais altas definições de amor.”

