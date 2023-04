Whindersson Nunes vence polonês por nocaute em luta de boxe

Whindersson Nunes venceu o polonês Filip “Filipek” Marcinek por nocaute técnico em luta de um torneio de boxe em Londres. O humorista brasileiro e o rapper estavam no segundo round quando a luta foi finalizada. “Palhaço sem graça perde o emprego no circo”, escreveu Whindersson ao celebrar a vitória. Ele já havia colocado o nariz de palhaço ao encarar o adversário antes da luta, que o chamou de fraco.

“Ele vai ficar parecendo um palhaço vermelho (de sangue) depois da luta amanhã”, provocou o rapper polonês, antes de ouvir a resposta do brasileiro. Após perder, ele foi ao Instagram e disse: “O Brasil me fodeu”.

