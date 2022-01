Whindersson Nunes e Popó empatam em luta de boxe

Luzes, música e celebridades na torcida receberam Whindersson Nunes para sua estreia no boxe. O youtuber de 27 anos montou um grande espetáculo para encarar em uma luta festiva um adversário de peso: Acelino “Popó” Freitas. Neste domingo, em Balneário Camboriú, o tetracampeão mundial dominou o combate e quase levou o Whindersson à lona no sexto round. Mas a celebração era o que importava no Fight Music Show. Com ajuda da arbitragem, o youtuber resistiu aos golpes de Popó. O empate coroou a festa.

Mãe de Whindersson, Dona Valdenice pediu para Popó não machucar o filho e ir devagar. O tetracampeão mundial atendeu ao pedido e evitou nocautear, apesar de dominar toda a luta. A arbitragem teve de encerrar alguns rounds antes da hora para manter Whindersson no combate. Valia tudo pelo show.

Aposentado do boxe desde 2017, Popó, de 46 anos, decidiu calçar as luvas novamente para aderir à febre que tomou conta dos Estados Unidos: eventos que promovem lutas entre youtubers e astros das artes marciais. O convite se deu para enfrentar Whindersson Nunes, com quem tem uma relação de respeito e cordialidade. O baiano não titubeou e aceitou o desafio. Ele curtiu tanto que já lançou um próximo desafio: José Aldo.

– Lá nos EUA tem muito youtuber desafiando lutadores de boxe, tem muita gente do MMA , ex-lutadores do UFC, e porque aqui não acontece? Um dos melhores da minha categoria chama-se José Aldo. Vem aqui para o meu ringue! – disse Popó.

A Luta

Depois de cinco anos de treinamento de boxe, Whindersson esbanjou confiança e entrou fazendo dancinha. Mas quando a luta começou, Popó mostrou por que é tetracampeão mundial. O baiano soltou bons jabs e quase derrubou o youtuber já no primeiro round. Ele pisou um pouco no freio no segundo round para dar o ritmo do show. Chegou até a brincar no terceiro round, sorrindo entre um golpe e outro.

Whindersson aguentou firme as pancadas. Até conseguiu encaixar alguns golpes em Popó, mas o tetracampeão mundial usava sua experiência para controlar a luta. Popó encaixou um uppercut potente no sexto round, e quase o youtuber foi à lona. O árbitro abriu contagem por três vezes e também encerrou alguns rounds antes da hora. Tudo para manter Whindersson na luta até o fim e confirmar o empate.

Show garantido

O clima em Balneário Camboriú era de festa. Entre uma luta e outra, atrações musicais como Wesley Safadão embalavam pouco mais de 2 mil pessoas. O comediante Tirulipa fez o papel de anfitrião, anunciando os combates. Celebridades como Caio Castro, Zé Roberto e GKay estavam na arquibancada. Também estava na torcida Charles do Bronx, campeão peso-leve do UFC. Neymar e os jogadores da seleção brasileira acompanharam o show de esporte e entretenimento pela TV.

Até o juiz do combate entre Whindersson e Popó era famoso. Jones Kennedy Rosário virou sensação nas Olimpíadas da Rio de Janeiro e ganhou apoio da torcida brasileira em um dia em que ele era o único brasileiro em ação.

CARD COMPLETO

Boxe

Whindersson Nunes x Acelino ‘Popó’ Freitas

Rogério Minotouro venceu Leonardo ‘Leleco’ Guimarães por pontos

Esquiva Falcão venceu Yuri Fernandes por nocaute após interrupção médica

MMA

Andressa Romero venceu Stephanie Luciano por decisão unânime

Kickboxing

Higor Merlin venceu Matheus Aires por decisão unânime

MMA

Marco Túlio venceu Glaico França por nocaute

Mario Sousa venceu Antônio Gordilho por nocaute

Marcelo Marques venceu Pedro Machado por decisão unânime

FONTE: GE