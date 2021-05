Whindersson Nunes e o Gusttavo Lima podem receber títulos de cidadãos do Amazonas

O comediante Whindersson Nunes e o cantor Gusttavo Lima podem ser os próximos homenageados pela Assembleia Legislativa com o título de Cidadãos do Amazonas. A proposta partiu do deputado estadual Cabo Maciel (PL) e foi feita um dia depois dele apresentar projeto semelhante para homenagear o humorista Tirullipa.

Para os três casos, o motivo do projeto é o mesmo: o esforço que eles fizeram para trazer oxigênio para o Amazonas no auge da crise do insumo, que causou a morte de pessoas sem ar nos hospitais de Manaus.

Whindersson e Gusttavo foram alguns dos famosos mais engajados na campanha SOS Manaus, que concentrou doações para a compra de oxigênio na cidade.

