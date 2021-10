O humorista Whindersson Nunes, 26 anos, usou as redes sociais neste sábado (2/10) para compartilhar a viagem de jatinho com os seguidores: “Extraordinário, chique e elegante”, postou o influenciador com fotos ao lado da irmã, Hagda Kerolayne, e da equipe.

Whindersson desembarcou em Manaus para a apresentação de seu espetáculo É De Mim Mesmo, que acontecerá hoje no Teatro Amazonas. As informações são do Metrópoles.

