Whindersson Nunes bate recorde e apresenta em Manaus maior show de stand-up do Brasil

O ator e humorista Whindersson Nunes apresentou, na noite de sábado (11), seu show em Manaus. Ele já havia prometido que esse seria o maior de sua vida e, assim, lotou a Arena da Amazônia transformando em seu maior show no Brasil.

Com a capacidade máxima de 30 mil pessoas, Whindersson foi ovacionado ao entrar no palco por volta das 22h. Ele foi recebido por fogos e aplausos da multidão que lotou o local mesmo com a chuva que caía na cidade.

O show durou aproximadamente 1h30 e o humorista divertiu o público contando histórias sobre sua vida no Piauí e suas tours ao redor do mundo.

Em determinado momento, um fã chegou a subir no palco e foi recebido com carinho por Whindersson que o abraçou, tirou foto e brincou dizendo que um ‘ficou um bêbado escondido após o show do Gustavo Lima’.

No final da apresentação, ele precisou sair por um corredor que passava pela multidão. Os seguranças tiveram um pouco de dificuldade de tirá-lo de lá devido ao público que tentava tocá-lo.

Agradecimento

Em sua conta do Instagram, Whindersson agradeceu Manaus, o carinho e gratidão que a capital tem por ele, principalmente após as doações de oxigênio que ele realizou durante a crise que aconteceu no Amazonas devido à Covid-19.

“Manaus, são quase 10 anos de relacionamento. As mesmas pessoas que me trouxeram acreditando em mim na primeira vez, com um cachê de mil reais, hoje me trouxeram no maior show de comédia do Brasil. Aqui tem história, viu?”, disse o humorista.

As informações são do Portal Manaus Alerta.