Whindersson anuncia participação em torneio mundial de boxe: ‘Mais uma loucura’

O humorista Whindersson Nunes, 28, anunciou através das redes sociais que irá participar de um torneio de boxe internacional pela primeira vez.

Sua última luta foi contra Popó, em janeiro de 2022. Agora, ele estará no do High Stakes, primeiro torneio mundial de boxe com a presença de outros youtubers.

No Instagram, o ator conto que assinou um contrato com a Kingpyn Boxing, empresa que vai promover o evento.

“Bom, príncipes e ‘principas’. Tem um tempo que estou guardando essa novidade para vocês. É com grande orgulho que eu venho aqui falar para que eu fechei um contrato de várias lutas com Kingpyn Boxing e vou estar representando o Brasil. Vou lutar no maior torneio de boxe do YouTube do mundo”, iniciou ele.

“Eu estou treinando igual uma cachorra porque apanhei uma vez pra um tetracampeão (de boxe, Popó). Não vou apanhar para um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo. Esqueça tudo. É o ‘hype’. Único representante do Brasil nesse torneio. É isso. É só mais uma das minhas loucuras. Acostumem-se”, completou.

A Kingpyn, empresa organizadora, classificou a luta de estreia de Whindersson com Popó como “impressionante”.

“Estamos incrivelmente orgulhosos de anunciar que Whindersson Nunes assinou um contrato de várias lutas e se juntará ao High Stakes Tournament. Com mais de 150 milhões de seguidores, Whindersson é inegavelmente o maior boxeador influenciador do mundo com base na base de fãs e seguidores”, disse a Kingpyn.

“Nunes fez uma luta de estreia impressionante contra um ex-campeão mundial de boxe no Brasil. Ele pretende fazer uma grande declaração internacional e quer levar o título Kingpyn de volta para casa para todo o Brasil. Com quem você gostaria que Whindersson lutasse?”, finalizou.

O comediante, por sua vez, comentou na publicação da contratante: “Quem não aguentar que se deite”.