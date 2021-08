WhatsApp terá botão exclusivo para enviar dinheiro

O WhatsApp está atualmente testando um botão dedicado a pagamentos no sua app de mensagens, uma funcionalidade associada à função WhatsApp Pay que permite aos utilizadores enviarem dinheiro uns para os outros.

O novo botão foi avistado pelo site WABetaInfo e estará posicionado entre os botões dedicados à câmera e aos ‘stickers’. Atualmente o botão está sendo testado apenas na Índia mas, aparentemente, tem chegado progressivamente a cada vez mais utilizadores.

Por enquanto o WhatsApp Pay está disponível apenas na Índia e no Brasil, territórios com um elevado volume de utilizadores do app de mensagens e onde o sistema de pagamentos se tem revelado uma funcionalidade útil no cotidiano.

FONTE: NAOM

