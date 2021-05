WhatsApp libera função de acelerar áudio

O recurso era o mais pedido pelos usuários principalmente no período de pandemia, onde o mensageiro viu crescer a demanda e o uso das mensagens de voz para comunicação entre os contatos. Outros apps, como o Telegram, entraram na mira de internautas justamente por oferecer a opção de ajustar velocidades maiores de reprodução — além da polêmica dos termos de uso e privacidade do WhatsApp.

No período, o WhatsApp não havia confirmado nenhum lançamento para a ferramenta e a inclusão no app foi discreta, ainda sem nenhum anúncio da empresa. Usuários, porém, relatam que o recurso está em utilização desde o começo de abril no Brasil.

Para mudar a velocidade, basta clicar no ícone de reprodução do áudio e um botão vai aparecer no lugar da foto do contato, indicando o modo de aceleração. Para trocar, basta clicar nesse ícone para alterar a reprodução.

Nas redes sociais, os internautas não deixaram passar a descoberta e se animaram com a nova possibilidade de acelerar as conversas no app:

Com a confirmação, se você tem a versão mais atualizada do app para iOS, usa o WhatsApp web e tem pouco de sorte, o recurso já está disponível para você. A ferramenta deve, ainda, chegar aos poucos para os usuários.