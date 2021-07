WhatsApp Beta libera fotos e vídeos que só podem ser vistos uma única vez

A versão beta do WhatsApp para Android (2.21.14.3) recebeu um novo recurso de “visualização única” para fotos e vídeos. Usuários podem enviar arquivos que podem ser vistos uma única vez por quem os recebe. Se a foto estiver marcada para visualização única, ela pode ser apagada do chat — por enquanto, a ferramenta está disponível apenas para alguns participantes do WhatsApp Beta.

Veja como ativar “visualização única” no WhatsApp Beta

O update foi reportado nesta quarta-feira (30) pelo WABetaInfo. Para ver se você está participando no teste do modo “visualização única” de imagens e vídeos, basta observar se há um botão com o número 1 no envio, que habilita a função.

Mas cuidado, há algumas coisas você deve saber antes de compartilhar uma mídia de “visualização única”: primeiro, para quem desabilitou o visto azul de ver mensagens, não será possível saber quando outras pessoas abriram sua foto ou vídeo. Contudo, os usuários poderão ver quando você abrir os arquivos enviados por eles com este modo.

Quem recebe os arquivos também pode salvá-los por meios convencionais, baixando a mídia ou tirando um print. Quem envia pode ver usuários que abriram as fotos ou vídeos deslizando para o lado esquerdo na mídia, que abre a aba de “dados da mensagem”.

Contatos bloqueados, mas que fazem parte de um mesmo grupo em que você está, podem visualizar a mídia enviada no chat — eles não podem enviar mensagens e nem ligar diretamente, mas podem interagir no mesmo grupo. O melhor: pessoas que não têm o mesmo recurso de ver mídias por uma vez podem ainda receber arquivos com esse tipo.

O teste de mídias de “visualização única” para o WhatsApp Beta iOS não tem previsão para ser lançado. Na segunda-feira (28), o aplicativo apresentou mensagens de voz mais parecidas como as do Telegram, seu principal concorrente. Áudios enviados terão um formato de onda sonora, que reage em tempo real com os sons de quem envia.

WhatsApp vai permitir revisar áudios antes de enviar

Ouvir áudios antes de enviá-los ainda não é um recurso oficial da plataforma — usuários usam truques para escutar as mensagens antes de mandar ao receptor. Atualmente, para voltar no áudio e escutá-lo antes do envio, é preciso segurar o botão do microfone, começar a falar e arrastar para cima assim que terminar. Ao retornar ao WhatsApp, a mensagem estará lá como um rascunho — e pode ser ouvida novamente. Mas, em breve, o mensageiro vai implementar uma nova mudança para travar o áudio, que poderá ser escutado sem sair do aplicativo.

No dia 21, o WhatsApp revelou que usuários poderão usar uma mesma conta em diferentes computadores sem que o telefone esteja conectado à internet, como funciona atualmente.

FONTE: WABETAINFO

