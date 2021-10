Wesley Safadão rejeita acordo de R$ 1 milhão por vacinação irregular

Wesley Safadão explicou em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (29), que ele e a mulher, Thyane Dantas, não aceitaram o acordo proposto pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pela ação de vacinação irregular contra a Covid-19, que aconteceu no dia 8 de julho deste ano.

O cantor afirmou que não aceitou o acordo porque o órgão queria que ele se considerasse culpado pela vacinação e que pagasse uma quantia referente a R$ 1 milhão.

“Ontem tivemos mais um capítulo da história da vacina, tivemos uma reunião ontem pela manhã com Ministério Público e infelizmente não chegamos a um acordo por dois motivos: 1- Queriam que eu me declarasse culpado; 2 – Queriam que eu pagasse uma quantia equivalente a quase um milhão de reais, sendo que para um cidadão comum é infinitamente menor o valor”, escreveu o artista.

Como o acordo não foi firmado, o processo deve seguir normalmente. A legislação não proíbe novas negociações sobre a pena entre as partes, mas permite que o MPCE já ofereça denúncia à Justiça.

Safadão ainda negou que tenha se recusado a pagar a quantia de R$ 1 milhão porque esse valor seria repassado à caridade. “Não me neguei em nenhum momento a fazer doação até porque eu sempre fiz, e não faço só doação para minha cidade, e durante a pandemia foi uma das coisas que eu mais fiz. Faço de coração, com maior prazer, quem me acompanha sabe das minhas ações sociais, durante a pandemia foram doados respiradores, toneladas de alimentos, milhares de famílias que demos suporte”, disse.

Ele também negou que tenha furado a fila da vacina: “Quero deixar bem claro que em nenhum momento furei fila, apenas tomei a vacina em outro lugar porque me orientaram dessa maneira, devido à lotação do meu lugar de origem. Sempre fui muito transparente com meu público, até demais! Se eu achasse que estava fazendo algo errado, ou cometendo um crime, vocês acham mesmo que eu publicaria?”.

“Claro que fico muito triste com tudo isso, sei que errei, quem me conhece sabe meu coração e volto a dizer: jamais faria algo assim se soubesse que era errado”, acrescentou o cantor.

Por fim, ele pediu desculpas à população e solicitou “ser tratado como um cidadão”.” Peço perdão à população da minha cidade, do meu país, hoje realmente vi que fui mal assessorado sobre me vacinar em outro local, me disseram que não tinha nenhum problema essa mudança e eu acreditei. Realmente fui mal orientado. Sei que errei e quero ser tratado como um cidadão e não da forma como estão querendo me tratar”, concluiu. As informações são do R7.

