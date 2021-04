Wesley Safadão entra em crise no casamento após pedido de divórcio

O casal Wesley Safadão e Thyane Dantas se uniu “oficialmente” em 2016, após um fim bastante conturbado entre o cantor e a ex, Mileide, com quem tem um filho.

Informações de bastidores dão conta que Thyane pediu o divórcio de Wesley Safadão ao menos duas vezes. Thyane inclusive já revelou para familiares que não consegue mais ser feliz com o casamento e que estaria cansada de viver de aparências. O cantor então, correu para tentar salvar a relação.

Não é à toa que o cantor está fazendo uma viagem ao México com a esposa, com direito a altas declarações de amor. Amigos próximos ao casal garantem que será muito difícil o casamento continuar, mas que o cantor está se esforçando para salvar a união. A amizade próxima e íntima do cantor com alguns amigos, segundo os relatos, incomoda muito Thyane.

O cantor também foi bastante criticado por internautas. O motivo? A demissão da banda durante a pandemia. Muitos funcionários do cantor foram demitidos, incluindo a cabeleireira e amiga Odete. Muitos relembraram que Alok vendeu o avião para não demitir funcionários, já Wesley Safadão, teria demitido todo mundo e, agora, está no México. Complicado né!

A assessoria do cantor, claro, nega as informações.

