Wendell Pereira é ouro nos 50m livre nas Paralimpíadas

Mais um dia de natação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e mais medalhas para o Brasil. Nesta sexta-feira, Wendell Belarmino Pereira conquistou uma medalha de ouro, Gustavo Bandeira uma prata e Maria Carolina Santiago um bronze nas piscinas japonesas.

Nos 50m livres, Wendell Pereira subiu ao lugar mais alto do pódio nos 50m livre, classe S11, com tempo de 26s03. Outro brasileiro na prova, Matheus Souza fez o tempo de 27s26 e ficou na sexta colocação. Dongdong Chua, da China e Edgaras Matakas, da Lituânia, fecharam o pódio.

Antes, Gabriel Bandeira, que já havia conquistado o ouro nos 100m, também conquistou a prata nos 200m livre, categoria S14, com tempo de 1m52s74. A medalha de ouro ficou com o britânico Reece Dunn, que não só venceu a prova como quebrou o recorde mundial com 1m52s40.

A primeira brasileira a mergulhar nas piscinas de Tóquio nas finais desta sexta-feira foi Maria Carolina Santiago, que conquistou o bronze nos 100m costas, categoria S12, com tempo de 1m09s18. O ouro ficou com a britânica Hannah Russel, enquanto Daria Pikalova, do Comitê Paralímpico Russo levou o bronze.

Nas duas últimas provas com participações brasileiras do dia, Daniel Dias ficou em sexto nos 50m borboleta, classe S5, enquanto Joana Neves e Esthefany Rodrigues, ficaram na quarta e sétima colocação, respectivamente, nos 50m borboleta, categoria S5.

Classes da natação paralímpica:

S1 à S10 – atletas com limitações físico-motoras

S11 à S13 – atletas com deficiência visual

S14 – atletas com deficiência intelectual

*Quanto maior o grau de comprometimento, menor o número da classe

