Wellington Dias comenta dados da FAO sobre a fome no Brasil

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, avaliou com preocupação o resultado do relatório da FAO, a agência da ONU para Alimentação e Agricultura, que mostra uma piora dos indicadores de fome e insegurança alimentar no Brasil.

Segundo o documento, intitulado “O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo”, publicado nesta quarta-feira, dia 12, mais de 70 milhões de pessoas estão em estado de insegurança alimentar moderada, com dificuldade para fazer uma alimentação completa, e mais de 21 milhões estão em insegurança alimentar grave, situação caracterizada por estado de fome.

Para Wellington Dias, este cenário é reflexo do desmonte das políticas públicas sociais dos últimos anos. Ele lamentou que, pela falta de cuidado e atenção com os mais pobres, tenha se tornado comum, em anos anteriores, ver pessoas passando fome, fazendo fila em busca de ossos e catando comida no lixo.

Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o governo federal conseguiu retirar mais de 18 milhões de famílias da linha da pobreza, com a implantação total do novo Bolsa Família e os benefícios adicionais por crianças, gestantes e adolescentes até 18 anos incompletos.