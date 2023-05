Wanderley Andrade, Beto Barbosa e Banda Djavú vão agitar o Festival Só tem Brega, neste sábado

Os amantes do ritmo brega vão ter um bom motivo para sair de casa neste sábado (06). O Espaço Via Torres, na zona Centro-Sul de Manaus, recebe o Festival Só tem Brega a partir das 17h. Beto Barbosa, Banda Djavú, Conde Só tem Brega, Nunes Filho e Wanderley Andrade prometem não deixar ninguém parado até de manhã.

De acordo com a CEO da MIB Eventos, Mayara Brilhante, o Só tem Brega traz uma ótima estrutura para o conforto e a segurança para quem for ao Espaço Via Torres.

““Esperamos um grande público no primeiro grande festival do brega em Manaus. Esse é um estilo musical que o amazonense, o paraense, o nordestino ou o brasileiro no geral, gostam muito. Já está tudo montado para receber você! Outra novidade é que o evento vai trazer uma exposição especial voltada para os amantes de carros antigos”.

As entradas podem ser adquiridas por setores: camarote adocica; mesa ouro – me libera; mesa prata – mas credo e pista – subindo pelas paredes no site shopingressos.com.br e nas Óticas Diniz dos Shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma. O mapa com a disposição dos setores está disponível no instagram da MIB Eventos, em @mibeventosmao.