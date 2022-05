Vulcão Etna entra em erupção e promove espetáculo com lava incandescente

ITÁLIA — O vulcão Etna, o mais alto da Europa, com 3.330 metros de altura, promoveu um verdadeiro espetáculo no sábado, 21. Ao entrar em erupção, ele soltou lavas incandescentes que se destaram no céu escuro da ilha de Sicília, na Itália.

O vulcão costuma entrar em erupção várias vezes por ano, inclusive em fevereiro ele chegou a soltar nuvens de cinza que chegavam a 10 km de distância. Quando isso acontece, é comum que ele interrompa o funcionamento do aeroporto de Catânia por causa da fumaça, entretanto, isso não aconteceu desta vez.

Europe's tallest active volcano, Mount Etna, put on a stunning display of lava and smoke at sunset. Etna, which is located above the Sicilian town of Catania, often erupts, but rarely causes damage pic.twitter.com/fK40PXK80o

— Reuters (@Reuters) May 22, 2022