‘Vovô do crime’ é preso na Zona Oeste

Francimar do Nascimento Elias, 63, foi preso suspeito de roubar um condomínio de luxo situado no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. A prisão do suspeito ocorreu na rua Rio Mucuim, no bairro São José Operário, Zona Leste da cidade, na manhã de quinta-feira (8). O idoso comete crimes há pelo menos 40 anos, conforme a delegada Deborah Barreiros.

Segundo o delegado Rodrigues Barreto, titular da 4ª Seccional Oeste, Francimar recrutava criminosos para ajudá-lo a cometer os roubos.

“A escolha das casas era aparentemente aleatória. Eles entravam por meio de área de mata, estudavam o local, burlavam a cerca elétrica e o muro da residência. Amarravam todas as vítimas; eram violentos, às vezes usavam arma de fogo ou faca”, relatou Barreto.

Os crimes eram cometidos por volta da meia-noite. “Ele mostrou que é nocivo à sociedade. Tem que cumprir a pena dele”, disse Barreto.

Ainda segundo a delegada Deborah Barreiros, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu no dia 3 de outubro deste ano. A polícia detectou que o suspeito cometeu outros dois delitos, em 18 de julho e 12 de setembro de 2020.

Francimar vai responder por roubo e será levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT).

