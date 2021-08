Vou de Pix

Menos de um ano após ser lançado, o PIX parece que veio para ficar como principal meio de pagamento entre os amazonenses. Na compra do presente do Dia dos Pais, o pagamento instantâneo superou os cartões de débito e crédito como opção no momento da compra, mencionado por 19% dos entrevistados, contra 14% do crédito e 13% do débito.

O PIX só perdeu para o pagamento com dinheiro em espécie, opção para 45% dos entrevistados. A pesquisa foi respondida por 2 mil amazonenses de planos pré-pagos pelo TIM Ads, plataforma de pesquisas on-line da TIM que premia os participantes com bônus de dados e recarga. Para efeitos de comparação, no Dia das Mães, o Pix figurou na quarta posição dos meios de pagamento preferidos, mencionado por 10% dos participantes.

