‘Vontade de encher de porrada’, diz Alcione sobre chefe da Fundação Palmares

Patrimônio musical brasileiro, a cantora Alcione não se conteve e soltou o verbo sobre o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. “Tenho vontade de arrancar da televisão e encher de porrada pra virar gente”, disse.

O desabafo da Marrom foi feito na terça-feira, durante a live da sambista Teresa Cristina – mesmo dia em que reportagem do Estadão revelou uma conversa em que Camargo insulta o movimento negro.

“A gente vê tanto sofrimento. Você vê os negros americanos naquela batalha, por causa daquele senhor que morreu com aquele filho da mãe com o joelho nele. A gente vê as coisas que acontecem no Brasil, com bala perdida e tudo. Então a gente vê uma pessoa da nossa cor falando uma besteira daquelas, tenho vontade de arrancar da televisão e encher de porrada pra virar gente”, completou.

Reportagem: Mariana Muniz/VEJA

