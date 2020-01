Viúva de Gugu tem direito a 50% da herança, diz advogado

A briga judicial pela herança do apresentador Gugu Liberato virou um debate público. De um lado estão irmãos e a mãe do apresentador e, do outro, a viúva, Rose Miriam Di Matteo. No meio da confusão, os três filhos, João Augusto, Marina e Sofia.

Em entrevista ao site Na Telinha, Marcos Anthônio Tereza, advogado especialista em heranças, explicou a situação. Ainda que, em testamento, Gugu não tenha deixado nada para Rose Miriam, a legislação brasileira garante que metade é dela – caso a Justiça entenda que ela era a companheira do apresentador.

“A lei brasileira é clara quanto a isso, a esposa ou companheira é meieira de tudo que o sujeito ganhou depois da união”, disse o advogado. Assim, a parte da fortuna do apresentador destinado à Rose é referente ao adquirido após eles formarem família, em 2000, quando ela engravidou de João Augusto.

O fato de Gugu e Rose Míriam não serem casados não muda a interpretação, segundo o advogado. “Não precisa ser casado nem dividir a mesma casa. Basta a comprovação de que eles formavam uma família e isso parece bastante óbvio por conta de viagens, visitas constantes nas casas e as várias fotos juntas”, avaliou Marcos Anthônio Thereza.

Caso a Justiça entenda desta forma: 50% dos bens adquiridos por Gugu após a união vão para a esposa (25%) e os três filhos (25%). A outra metade seria dividida de acordo com o testamento do apresentador.

Por METRÓPOLES

