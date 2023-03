Violência nas grandes cidades é debatida pelo Cardeal Leonardo Steiner, em Brasília

O Cardeal Leonardo Steiner da Arquidiocese de Manaus, esteve na arquidiocese Casa Dom Luciano de Brasília (DF), no dia 3 de março de 2023, num encontro de arcebispos de grandes cidades e participação de cinco cardeais brasileiros, além do secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Joel Portella Amado. O enfoque do encontro abordado “A Paróquia no mundo urbano: desafios e perspectivas”.

Segundo o site da CNBB que registrou o evento, o anfitrião foi o cardeal Paulo Cezar Costa, de Brasília. Os bispos partilharam, ao mesmo tempo, a alegria da presença da Igreja nas grandes cidades, do grande trabalho da Igreja nas grandes cidades e os desafios.

“Nós estamos focando na realidade da paróquia, como tornar a paróquia mais evangelizadora, mais missionária, mais dinâmica no contexto urbano”, partilhou o cardeal Costa.

Sobre os desafios, cardeal Paulo Cezar Costa ressaltou que foi unânime a questão da violência nas grandes cidades: “A questão, principalmente nas periferias nas grandes cidades e como a violência impacta, não só a vida da cidade, mas também a vida e a missão da igreja”, comentou.

Além do cardeal Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, participam do encontro o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer; o arcebispo de Porto Alegre (RS), dom Jaime Spengler; o arcebispo de Salvador, cardeal Sergio da Rocha; o arcebispo do Rio de Janeiro (RJ), cardeal Orani João Tempesta, e alguns de seus auxiliares – dom Roque Costa, dom Juarez Delorto Secco e dom Antônio Catelan Ferreira; e o bispo de Duque de Caxias (RJ), dom Tarcísio Nascentes dos Santos.