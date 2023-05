Vila Olímpica é sede da Etapa Estadual do Jub’s

A Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado e domingo (13 e 14/05), a partir das 8h30, a segunda rodada das disputas de futsal e vôlei, válido pelos Jogos Universitários Brasileiros (Jub’s)- Etapa Estadual. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), a competição visa revelar grandes talentos do desporto universitário para competições nacionais.

“Ficamos felizes por sediar os jogos universitários em nossa principal praça esportiva, que é a Vila Olímpica de Manaus. Sejam em modalidades individuais ou coletivas, sabemos que estamos contribuindo para a lapidação de grandes atletas em futuras competições”, afirmou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

No futsal masculino as equipes estão divididas em quatro grupos. No grupo A, os times são UFAM, Estácio e Fametro; no B, está a UniNorte, Estácio 2, e UEA (Parintins); no grupo C, Unip, UFAM (Parintins) e UFAM 2; no grupo D, compõem Fametro 1, UEA (Manaus) e Unopar (Parintins). No feminino, entre as instituições de ensino, estão: Uninorte, Unopar (Parintins), UEA (Parintins) e Fametro.

Já no voleibol os times universitários masculinos e femininos estão representados pelas universidades Nilton Lins, UniNorte, Ulbra, UFAM, Estácio e UEA. A competição que teve início no último dia 6 de maio, segue até dia 28 deste mês, com 760 atletas de 11 instituições de ensino superior, essa é a maior edição da etapa estadual dos JUB’s.

“O principal objetivo é a classificação dessas equipes para as etapas nacionais. Este ano batemos recorde de atletas inscritos e até o fim deste mês várias instituições da capital e interior estarão disputando modalidades coletivas e individuais, visando levar o nome do Amazonas para o Jub’s Nacional”, comentou Lilian Valente, presidente da Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud).

Natação

O Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus recebe no sábado (13/05), a partir das 8h30, a etapa final da Copa Amazonas, Troféu Eduardo Picinini, nas categorias mirim, petiz e absoluto. O evento que começou na última quinta-feira (11/05), conta com 120 atletas, visando os melhores nadadores para a formação da Seleção Amazonense de Natação.

Futebol de Mesa

No sábado (13/05), às 8h30, no Estádio Carlos Zamith acontece a Taça Manaus de Três Toques. Organizada pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefman), a competição serve de preparação para campeonatos nacionais, as disputas serão entre as equipes Banca Forte, Sul América, São Raimundo, Rio Negro e Nacional.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, no sábado (13/05), a partir das 8h, acontece o Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-13, Sub-11 e Sub-9. A disputa é válida pela 6ª rodada da primeira fase da competição, organizada pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).

Ginástica

No Ginásio de Ginástica, localizado na Vila Olímpica de Manaus, no sábado (13/05), a partir das 9h, acontece o Torneio de Abertura de Ginástica Artística. Serão 65 atletas disputando nas categorias pré-infantil, infantil e juvenil nos níveis de base e iniciantes. A competição, coordenada pela Federação de Ginástica do Amazonas (FAG), visa a preparação das equipes para competições nacionais.

Futebol

No Estádio Ismael Benigno, o Recanto da Criança recebe o Assermurb (AC), no sábado (13/05), às 15h. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3.

A Arena da Amazônia será palco da disputa entre Manaus FC e Altos (PI), o jogo acontece neste domingo (14/05), a partir das 15h. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Os ingressos estarão sendo vendidos no dia do jogo, na bilheteria do estádio. Em homenagem ao Dia das Mães, as mulheres têm entrada gratuita.

