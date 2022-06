Vila Olímpica é sede da 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

A Vila Olímpica de Manaus recebe, neste sábado (25/06) e domingo (26/06), a partir das 8h30, a 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa. A competição visa a classificação para o ranking nacional e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Esses torneios estaduais são extremamente importantes para os atletas. Queremos ver o tênis de mesa alçando voos mais altos e levando a bandeira do estado para todo o país. A determinação do governador Wilson Lima é que dediquemos todos os esforços para apoiar nossos esportistas”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizado pela Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA), o torneio será disputado nas categorias Mirim, Juventude, Absoluto e Veteranos, nos naipes masculino e feminino. O evento faz parte do calendário oficial da federação e serve como preparação para campeonatos nacionais.

“Esperamos cerca de 100 atletas nesta quarta etapa, que é de suma importância para todos os competidores, porque através delas conseguimos formar a seleção que representará o Amazonas em torneios nacionais, além de avaliarmos o nível técnico de cada competidor”, ressaltou Israel Barreto, presidente da FTMA.

Organizada pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco), no domingo (26/06), também na Vila Olímpica de Manaus, às 7h, acontece a 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Tiro com Arco Outdoor 2022. A competição será dividida nas categorias Iniciantes, com distância de 30 metros; Veteranos, com 50 metros, arco composto; e Veteranos, com 70 metros, arco olímpico.

Futebol de mesa

No domingo (26/06), às 8h30, o Estádio Carlos Zamith será palco do Torneio de Vidrilha de Futebol de Mesa, organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Estado do Amazonas (Fefmam). A competição visa a integração de novos botonistas na modalidade vidrilha, além de qualificar os atletas já federados que representam o Amazonas em competições nacionais.

Futebol

Direto da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no sábado (25/06), às 15h, o Amazonas FC recebe o Porto Velho (RO), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O time amazonense é o atual líder do grupo 1, com 22 pontos, enquanto a equipe rondoniense está na 6ª posição na tabela.

Futebol de base

Em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Amazonense Sub-9, no domingo (26/06), às 8h, o estádio Carlos Zamith recebe quatro partidas. Primeiro, entram em campo São Raimundo e Rio Negro e, em seguida o Esporte em Cristo encara os Vingadores. Às 9h, a equipe do Guerreirinhos disputa com o Fast, e o Santos enfrenta o Flamengo Manaus.

JUBs

Valendo título de campeão pelos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) etapa estadual, no sábado (25/06), às 8h, no Estádio Carlos Zamith acontece a grande final do futebol masculino, entre as equipes da Uninorte e Ufam.

Agenda completa

Vila Olímpica

Competição: 4ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

Data e hora: Sábado (25/06) e domingo (26/06)

Organização: Federação de Tênis de Mesa da Amazônia (FTMA)

Competição: 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Tiro com Arco Outdoor 2022

Data e hora: Domingo (26/06), às 7h

Organização: Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco)

Carlos Zamith

Competição: Torneio de Vidrilha de Futebol de Mesa

Data e hora: Domingo (26/06), 08h30

Organizador: Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam)

Competição: Campeonato Amazonense Sub-09

Data e hora: Domingo (26/06), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) etapa estadual – Uninorte e Ufam

Data e hora: Sábado (25/06)

Organizador: Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud)

Arena da Amazônia

Competição: Amazonas FC e Porto Velho (RO) – Campeonato Brasileiro Série D

Data e hora: Sábado (25/06), às 15h

Organizador: Confederação Brasileiro de Futebol (CBF)