Vídeo: adutora rompe e bairros de Manaus ficam sem água

A adutora que se rompeu nesta segunda-feira (21) na Avenida Marciano Armond, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, afetou o abastecimento de água dos moradores da região. O sistema hidráulico Morro da Liberdade, que abastece a região, precisou ser paralisado.

De acordo com vídeos gravados por moradores e motoristas, a água com lama invadiu as ruas causando lentidão no trânsito. A cratera se estendeu por uma boa parte da via e os motoristas que forem trafegar pela Avenida vão se deparar com congestionamento no sentido centro-bairro.

Com o rompimento, os seguintes bairros da capital foram afetados com oscilações no abastecimento de água nesta segunda-feira (21): Crespo, Colônia Oliveira Machado, Educandos, Sta Luzia, Betânia, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, São Lazaro e Vila Humaitá.

Por meio de nota, a Águas de Manaus informou que a previsão é que a manutenção emergencial seja concluída até o final do dia e que o abastecimento de água na área impactada seja normalizado gradativamente durante a noite.

As informações são do D24am.