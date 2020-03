Videoconferência mantém em dia aulas para 180 mil alunos no Estado, diz Belarmino Lins

Apesar do quadro de excepcionalidades impostas de Norte a Sul do Estado pela preocupante incidência da Covid-19 (coronavírus), 180 mil alunos da rede de ensino fundamental e médio prosseguem recebendo, por meio dos recursos da videoconferência, o volume normal de aulas constantes do calendário escolar deste ano da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc). O assunto foi destaque em recente reportagem nacional veiculada pela Rede Globo.

“Como se vê, a despeito dos problemas causados pelo coronavírus, a Seduc continua a sua programação de aulas para milhares de crianças e adolescentes residentes em Manaus e em vários municípios do Estado”, declarou o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), salientando o recurso da videoconferência como um instrumento de grande utilidade para o oferecimento de ensino a distância por parte das instituições ligadas a educação.

“Sobretudo nestes tempos de imensas dificuldades geradas pelo coronavírus, a videoconferência, via Centro de Mídias da Educação, tornou possível a sequência das aulas, e por isso parabenizo o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e o titular da Seduc, Luís Fabian Barbosa, que não mediram esforços para que o processo educacional não fosse interrompido em muitas regiões do Estado”.

Comentarios