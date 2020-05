Vídeo tutorial da Seinfra facilita acesso a informações sobre obras no AM

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) lançou um vídeo tutorial em seu site (www.seinfra.am.gov.br) para facilitar o acesso da população a informações sobre as obras executadas no estado. O vídeo é um suporte para o cidadão fazer a consulta às obras públicas inseridas no ‘Mapa Vivo de Obras’, por meio da plataforma “e-Obras”.

O Mapa Vivo de Obras foi criado para dar visibilidade aos investimentos públicos. Nele, é possível verificar o status das obras e informações acerca dos contratos, abrangendo prazos, empresas contratadas, valores contratados e executados, situação da obra e galeria de fotos.

O vídeo explica o passo a passo para o acesso às ferramentas, possibilitando entendimento mais prático do internauta acerca das obras do Governo do Amazonas. Para localizar o vídeo, basta clicar no banner ‘e-obras’ instalado no site da Seinfra. O acesso pode ser feito também por meio de telefone celular e demais plataformas móveis.

“Nosso objetivo com o lançamento destas ferramentas é mostrar o máximo de transparência possível sobre as nossas obras, sobre as nossas licitações e sobre o andamento de cada contrato”, destacou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

