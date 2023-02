VÍDEO: Turista é espancado por escalar monumento sagrado no México

MÉXICO — Um turista foi golpeado na cabeça e vaiado após escalar uma pirâmide maia localizada em Chichén Itzá, no México. A ação é proibida desde 2008, mas o homem burlou as regras no último sábado (28) e deixou os outros presentes revoltados.

A ‘invasão’ no perímetro ainda gera uma multa de aproximadamente R$ 1.381 pela Lei Federal de Monumentos Arqueológicos.

No registro, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o homem sendo conduzido para fora do local; assista o vídeo abaixo.