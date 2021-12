Vídeo: tronco quebra e homem cai de coqueiro

Tibau do Sul, Rio Grande do Norte – Um homem caiu do “coqueiro torto”, símbolo da praia de Pipa após o tronco quebrar na tarde de sábado (11). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento do acidente. A informação é do G1.

O homem subiu o coqueiro para retirar cocos para que não atingissem os frequentadores da praia e o tronco acabou se partindo com o peso. Confira o vídeo: https://amnews.com.br/wp-content/uploads/2021/12/homem-cai-de-coqueiro-2MB.mp4 Com uma lesão na perna, ele foi levado ao hospital de Tibau do Sul e, posteriormente, transferido para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. O estado de saúde não foi divulgado. O “coqueiro torto” integrava o cenário paradisíaco da praia de Pipa, sendo bastante fotografado pelos visitantes.