VÍDEO: Torcedor do Flamengo assedia repórter no Equador

A movimentação de torcedores de Flamengo e Athletico-PR para a final da Copa Libertadores chamou a atenção da imprensa equatoriana em Guayaquil. Mas, na cobertura da festa dos torcedores, uma repórter foi assediada por um torcedor do time carioca.

A repórter contava sobre a presença maciça de brasileiros nos arredores do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo quando um torcedor do Flamengo se aproximou a passou a incomodá-la. O flamenguista cerca a jornalista e a pede em casamento.

A repórter tenta se afastar e continuar trabalhando, enquanto é perseguida pelo flamenguista até o corte das imagens.

Veja o vídeo:

No último mês, um torcedor do Flamengo foi preso após assediar a repórter Jéssica Dias, da ESPN, antes do jogo da equipe carioca contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, pela semifinal da Copa Libertadores. Sem permissão, o homem se aproximou da jornalista e a beijou no rosto.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam na tarde deste sábado, às 17h, pela decisão da Copa Libertadores.