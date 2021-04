Vídeo: Sobrinho de ex-pugilista Popó é morto em tentativa de assalto na Bahia

Niljalma da Paixão Freitas, 17, sobrinho do ex-pugilista Acelino “Popó” Freitas, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na região da Ladeira do Jacaré, no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador, próximo à própria residência.

O crime ocorreu na noite de sábado (24) e foi registrado pelas câmeras de segurança de imóveis vizinhos, quando Niljalma da Paixão Freitas tinha 17 anos e caminhava próximo de casa, por volta das 19h, quando dois homens em uma moto se aproximam.

É possível ver pelas imagens que o jovem tenta correr e os suspeitos disparam pelas costas.

Confira as imagens:

Familiares do jovem estavam na varanda do imóvel quando ouviram os disparos e os gritos. Uma das pessoas tenta correr atrás dos suspeitos, que fogem na motocicleta. Uma mulher que estava com o grupo chega a desmaiar quando vê o garoto atingido, e os outros chamam por socorro.

FONTE: O DIVERGENTE

Comentarios