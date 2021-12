Vídeo: Robô Ameca chama a atenção por semelhança com humanos

A empresa britânica Engineered Arts, especializada em máquinas humanoides, divulgou nesta semana imagens do robô Ameca “acordando para a vida”. Nas redes sociais, a sua extrema semelhança com os seres humanos chamou a atenção dos internautas. As informações são do G1.

O seu lançamento está previsto para acontecer na próxima feira Consumer Electronics Show (CES) em 2022. Porém, em seu anúncio, a empresa divulgou alguns detalhes sobre o novo modelo de robô.

De acordo com os seus criadores, ele pode servir como plataforma para o desenvolvimento de futuras tecnologias robóticas. “Ameca é o robô em forma humana mais avançado do mundo.”

Em entrevista à Reuters, o CEO da Engineered Arts, Will Jackson, contou os motivos para desenvolver o Ameca. “A razão para fazer um robô que se pareça com uma pessoa é para interagir com as pessoas. É por isso que construímos esses robôs expressivos.”

O robô estará disponível para aluguel e também para venda.

“O custo é realmente variável de acordo com as capacidades de cada unidade, mas fica acima de 100 mil (libras) no Reino Unido (cerca de R$ 745.000), e será realmente sobre o que você precisa que seu robô faça”, afirmou Jackson.

