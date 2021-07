Vídeo: Repórter de TV é agredido por ex-prefeito de Humaitá

O repórter Lucas Lobo, correspondente da Rede Amazônica em Humaitá, foi agredido pelo ex-prefeito Herivâneo Seixas, nesta quinta-feira (8). O profissional registrou um boletim de ocorrência. As informações são do G1.

A agressão ocorreu na rua, em frente a uma loja do ex-prefeito. O repórter procurou Oliveira para comentar a investigação do Ministério Público do Amazonas (MPAM) sobre a contratação, sem processo de licitação, de uma empresa para fornecimento de testes rápido para a detecção de Covid-19. O contrato com suspeito de superfaturamento foi firmado em 2020 pela prefeitura de Humaitá.

O ex-prefeito chegou ao local em uma caminhonete, muito agressivo, já xingando, falando palavrões e fazendo ameaças à vida do repórter.

“O que vai filmar aí?” O repórter responde: “eu vim fazer o meu trabalho”. O ex-prefeito então continua: “Primeiro vou tomar teu telefone. Tu veio a mando de quem aqui?”

O ex-prefeito então agrediu fisicamente o repórter, que teve o microfone arrancado de suas mãos e o celular foi jogado no chão e quebrado.

Em seguida, Seixas toma os equipamentos e os leva para seu carro. O ex-prefeito ainda chama a polícia para prender o repórter durante o exercício da profissão. Outro homem, que seria filho do ex-prefeito, também ameaçou a vida e xingou o repórter.

Depois da agressão e com a chegada da polícia, o ex-prefeito tentou extorquir o repórter, oferecendo benefícios. O repórter foi até a delegacia do município para registrar a ocorrência.