Vídeo registra vigilante matando vizinha em prédio, no litoral paulista

Estão repercutindo as imagens de um crime ocorrido em São Vicente, no litoral de São Paulo, praticado pelo vigilante Washington Andrade de Jesus, 36, contra Aline dos Santos Viana, 32, quando a mesma saia para trabalhar.

As câmeras de monitoramento mostram a vítima e seu assassino descendo pelo elevador até a garagem do prédio onde moravam, localizado na rua Silva Teles, bairro Parque São Vicente, no litoral paulista.

Na sequência das imagens, ela vai até sua motocicleta, mas por algum motivo volta novamente ao elevador, onde Washington permanecia. Desta vez, aplica um violento soco no rosto de Aline, que cai desacordada e depois é arrastada por ele até uma escadaria.

O caso

Na manhã de última sexta-feira (9), um vigilante assassinou a vizinha no momento em que ela saia para trabalhar no condomínio onde viviam no bairro Parque São Vicente, em São Vicente. Após a chegada da polícia, o homem colocou fogo no próprio apartamento e morreu após saltar pela janela do 7º andar.

Segundo familiares de Washington, ele era viciado em drogas e não tinha nenhuma relação com a vítima, apenas eram vizinhos ‘de porta’, já que ambos moravam no sétimo andar do prédio.

A polícia investiga se Aline além de ser morta também foi vítima de estupro.

