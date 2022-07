Vídeo registra Roberto Carlos perdendo a paciência com fã durante show

O cantor Roberto Carlos provou que até os reis perdem a compostura quando perdeu a paciência com um fã durante show realizado na noite de quarta-feira (13), no Qualistage, no Rio de Janeiro. Enquanto caprichava na performance de Como é Grande o Meu Amor Por Você, uma das canções românticas mais famosas do artista, Roberto ficou incomodado com o barulho de alguns fãs e soltou o verbo.

No vídeo, compartilhando em redes sociais, é possível ver que até a feição naturalmente calma de Roberto Carlos muda subitamente quando ele pede para o fã barulhento “calar a boca”.